SAKARYA/KOCAELİ - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında tedbirler, saat 20.00'de uygulanmaya başladı.

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında tedbirler, saat 20.00'de uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, kentteki alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.

Söz konusu yerler yarından itibaren her gün 10.00-20.00 saatlerinde hizmete açık olacak.

AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan iş yerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08.00'den itibaren gel-al şeklinde yapabilecek.

Bu yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak

Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Düzce'de de insanların yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda bulunan AVM, iş yerleri ve kafelerin de kapandığı gözlendi.

Zonguldak'ta alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı. Vatandaşların yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi'ndeki kafelerin yanı sıra iş yerlerinin kapandığı gözlendi.

Kocaeli'de de Kent Meydanı, Hürriyet Caddesi, Fethiye Caddesindeki ve çevresindeki bazı kafelerin, uygulama saatinden önce kapandığı görüldü.

Bazı kafeler ve iş yerleri ile AVM'ler de saat 20.00 kapanırken, uygulamanın başlamasıyla birlikte kent merkezinde kısa süreli trafik oluştu.

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanında market ve berberlerin yanı sıra bazı kafe ve lokantaların yanı sıra birçok işyerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı görüldü.

Yine emniyet ekipleri de kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş da, Hükümet Caddesinde denetime katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan