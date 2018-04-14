Sakarya'da Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, fiyat takdir komisyonu toplantısı sonrasında bu yıl uygulanacak Ramazan pidesi fiyat tarifesini açıkladı.

Mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesi için esnaf odalarından gelen talebi değerlendirmek için fiyat takdir komisyonu toplandı. Takdir komisyonu üretici ile tüketici dengesini gözeterek Ramazan pidesi fiyatlarını belirledi. 420 gram Ramazan pidesinin fiyatı 3 lira olarak belirlendi. 560 gramı 4 liradan satılacak pidenin 700 gramı ise 5 liraya tezgaha çıkacak. SESOB hizmet binasında yapılan toplantının ardından Birlik Başkanı Hasan Alişan açıklamalarda bulundu.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan yaptığı açıklamada, "Birliğimize bağlı meslek odalarının talebi doğrultusunda 2018 yılı Ramazan pide fiyatları belirlendi. Kanun esnaf ve sanatkarının ürettiği mal ve hizmetin fiyatının belirlenmesi için birliğimize yetki verdi. Kargaşa oluşmasın, üretici Ramazan ayı öncesinde hazırlığını yapsın diye bu toplantıyı düzenledik. Üretici ve tüketici dengesi gözetilerek fiyat düzenlemesi yapıldı. Birlik yönetimimiz de onayladı" dedi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmesi Ramazan pidesini vatandaşın sofrasına en uygun fiyatla getirdiklerini belirten Başkan Alişan, "Un fiyatları, işçilik, kira ve diğer girdilerde yaşanan artışa rağmen esnafımız fedakarlık yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yılda en sağlıklı, en hijyenik pideyi vatandaşımızın sofrasına ulaştırmak için esnaf ve sanatkarımız ellerinden geleni yapacak. Pide fiyatında artış yapmak yerine komisyon cüzi bir miktar gramajın düşürülmesini uygun gördü. Maliyetlerdeki artış her dönem olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da vatandaşımıza yansıtılmadı" diye konuştu.

Ülkemizde çöpe dökülen ekmek miktarının her yıl azaldığına dikkat çeken Birlik Başkanı Hasan Alişan, "Vatandaşımıza yaptığımız çağrılar, tanıtıcı filmler ve broşürlerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızın en sağlıklı gıdayı tüketmesi için yerel yöneticilerimiz ile kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte hareket edeceğiz. Denetimler artırılarak vatandaşın sağlığını tehdit edecek ürünlerin tezgaha çıkmasının önüne geçeceğiz. Vatandaşımızın merdiven altı diye tabir edilen yerlerden değil, vergisini ödeyen, denetlenen esnaf ve sanatkarımızdan alışverişlerini yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA