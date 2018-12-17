Sakarya'da 300 Bisiklet Sahiplerini Buldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından daha önce müjdesi verilen 300 bisiklet, çekilişle sahiplerine verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası" açılış töreninde 200 bisikleti kurayla sahiplerine ulaştırdıklarını anımsattı.

Başkan Toçoğlu'nun müjdesiyle bu sayıyı 500'e çıkardıklarını hatırlatan Bayraktar, "Kalan 300 talihli kurul tarafından çekilen kura ile belirlendi. Büyükşehir olarak spora ve spor mekanlarına büyük önem veriyoruz. Bisiklet yolları ve tesisleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, parklar, yürüyüş yolları ve birçok spor mekanını Sakarya'ya kazandırdık. Sakarya'yı bir spor şehri yapma konusunda ciddi adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bisikletlerini Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'ndan 19-22 Aralık günleri 09.00 ve 17.00 saatleri arasında çekiliş biletleri ve kimlik kartlarıyla alabileceğini bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bisikletlerimizin yanında 300 bisiklet kaskını da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız (241 20 02) telefon numarasından, Spor Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilir. Vatandaşlarımız, çekiliş listesini (sakarya.bel.tr) adresinden görebilirler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, kazasız bir sürüş temenni ediyorum."

Kaynak: AA