Sakarya'da "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Çatalbaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Kocacık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya mesleki eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Adem Çilek ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da yaptıkları konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde mesleki eğitime özel bir bölüm ayrıldığını ifade ederek, meslek liselerinin sektörle iş birliğini arttırarak, okullarda aranan elemanlar yetiştirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Gün boyu devam eden çalıştayda çalışma grupları oluşturularak, 2023 Eğitim Vizyonu belgesi kapsamında mesleki eğitimin kaliteli ve daha işler olması için yapılması gereken konular üzerinde görüşler sunuldu.

Çalışma gruplarında ortaya çıkan öneriler, rapor halinde, Sakarya ilinin mesleki eğitim konusundaki görüşleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilecek.

Kaynak: AA