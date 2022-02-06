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Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Karate Turnuvasında dereceye girmeye hak kazandılar.

KOCAELİ (İHA) - Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Karate Turnuvasında dereceye girmeye hak kazandılar. 55 kilogramda Zümra Rezzan İm 2'nci olurken, 84 kilogramda Fatih Şen ise 3'ncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Türkiye Karate şampiyonasında kulübümüz sporcusu Zümra Rezzan İm, 55 kilogramda 2'nci oldu. Aynı zamanda erkekler 84 kilogramda yarışan sporcu Fatih Şen 3'üncü olarak başarılı bir sonuç elde etti. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sporcularımızın almış oldukları başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, yeni başarılarla Sakarya'mızı gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Şen, Kocaeli, Sakarya, Spor, Haber

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