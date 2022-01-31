Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Saint Etienne, Crivelli'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor'da geçiren Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak St. Etienne forması giyeceğini açıkladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor'da geçiren Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak St. Etienne forması giyeceğini açıkladı.

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'ye kiralandı. Sezonun ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Antalyaspor, Başakşehir, Ligue 1, Fransa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title