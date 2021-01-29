Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

Fransa Lique 1 ekiplerinden Saint Etienne, Beşiktaş'ın son haftalardaki parlayan golcüsü Cyle Larin'in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint Etienne transfer döneminin son günlerinde Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Bu sezon Fransa Ligi'nde en az gol atan takım olan Yeşiller, Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed için uzun süredir Mısır ekibi Zamalek ile görüşme halindeydi.

23 MAÇTA 15 GOL ATTI

2018'de transfer olduğu Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Cyle Larin, 23 maçta 15 gole imza attı.