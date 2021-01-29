Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor
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Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor

29.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 23:03

Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne gözünü Süper Lig'e çevirdi. Fransız ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'i transfer etmeyi planlıyor.

Fransa Lique 1 ekiplerinden Saint Etienne, Beşiktaş'ın son haftalardaki parlayan golcüsü Cyle Larin'in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Saint Etienne transfer döneminin son günlerinde Cyle Larin için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Bu sezon Fransa Ligi'nde en az gol atan takım olan Yeşiller, Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed için uzun süredir Mısır ekibi Zamalek ile görüşme halindeydi.

23 MAÇTA 15 GOL ATTI

2018'de transfer olduğu Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Cyle Larin, 23 maçta 15 gole imza attı.

Saint Etienne, Beşiktaşlı Cyle Larin'i transfer etmek istiyor
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