Sahne Arkası: Frank Lampard Chelsea Yöneticisi Oldu

Frank Lampard'ın Chelsea yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge'e menajer olarak geri döndü.

Frank Lampard'ın Chelsea yöneticisi olarak ilk gününde sahne arkasına bir göz atın. Kulüp efsanesi, Lampard'ın Blues'a 429 göründüğü bir oyun kariyeri sonrasında Stamford Bridge'e menajer olarak geri döndü.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.