Şahinbey Belediyespor Amputede İç Transfer

Şahinbey Belediyespor ampute futbol takımı, iç transferde 3 oyuncuyla anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Ökkeş Böke ile yola devam kararı alan Gaziantep ekibi, iç transferde Rahmi Özcan, Fatih Karakuş ve Sedat Kurt ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Cuma Güzel, yeni sezonda hedefe giden yolda yeniden anlaşma sağlanan oyuncuların önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yeni sezonda şampiyonluk hedeflendiğini anlatan Güzel, taraftar desteğiyle mutlu sona ulaşabileceklerini bildirdi.