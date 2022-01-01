Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Avro banknotların üzerine basılması önerildi - Haberler
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Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Avro banknotların üzerine basılması önerildi

Şahin ve Türeci'nin resimlerinin Avro banknotların üzerine basılması önerildi
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni avro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001'de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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