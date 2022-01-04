Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı
Siyah-Beyazlılar'da Antalyaspor maçı öncesi 2 ismin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Adeta saat başı artan vakalar nedeniyle yarın oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor finaliyle ilgili sürpriz bir karar alınabilir.
Beşiktaş, teknik ekipten 1 ve futbolculardan 1 olmak üzere 2 koronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Futbol A Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
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