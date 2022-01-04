Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı - Haberler Spor
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Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

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Siyah-Beyazlılar'da Antalyaspor maçı öncesi 2 ismin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Adeta saat başı artan vakalar nedeniyle yarın oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor finaliyle ilgili sürpriz bir karar alınabilir.

Beşiktaş, teknik ekipten 1 ve futbolculardan 1 olmak üzere 2 koronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Sahaya çıkacak takım kalmayacak! Beşiktaş'ta vakalar patladı

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

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