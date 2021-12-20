Saha Kenarı Kamerası: Zaha ve Ayew'in Golleri Southampton Karşısında Beraberliği Getiriyor - Haberler Spor
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Saha Kenarı Kamerası: Zaha ve Ayew'in Golleri Southampton Karşısında Beraberliği Getiriyor

Dugout - Haberler | Spor

Aralık 2021'de Selhurst Park'da oynanan maçta Crystal Palace, Wifried Zaha ve Andre Ayew'in golleriyle Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

Aralık 2021'de Selhurst Park'da oynanan maçta Crystal Palace, Wifried Zaha ve Andre Ayew'in golleriyle Southampton ile 2-2 berabere kaldı. Maçın önemli anlarına saha kenarı kamerasından birlikte göz atalım.

Dugout - Spor Haberleri

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