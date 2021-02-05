Saha Kenarı Kamerası: Newcastle United 1-2 Crystal Palace
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Saha Kenarı Kamerası: Newcastle United 1-2 Crystal Palace

05.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18

Jonjo Shelvey'in golüyle geriye düşen Crystal Palace, St James Park'da Jairo Riedewald ve Gary Cahill'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntüleri ve önemli anlarına saha kenarı kamerasından göz atalım.

Jonjo Shelvey'in golüyle geriye düşen Crystal Palace, St James Park'da Jairo Riedewald ve Gary Cahill'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntüleri ve önemli anlarına saha kenarı kamerasından göz atalım.

Saha Kenarı Kamerası: Newcastle United 1-2 Crystal Palace

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Feyza Aktan Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saha Kenarı Kamerası: Newcastle United 1-2 Crystal Palace - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:20:54. #1.14#
title