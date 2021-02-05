Saha Kenarı Kamerası: Newcastle United 1-2 Crystal Palace
05.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Jonjo Shelvey'in golüyle geriye düşen Crystal Palace, St James Park'da Jairo Riedewald ve Gary Cahill'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntüleri ve önemli anlarına saha kenarı kamerasından göz atalım.
Jonjo Shelvey'in golüyle geriye düşen Crystal Palace, St James Park'da Jairo Riedewald ve Gary Cahill'in golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maçın perde arkası görüntüleri ve önemli anlarına saha kenarı kamerasından göz atalım.
Kaynak: Dugout