Saha dışından atılan meşale sonrası Galatasaray PFDK'ya sevk edilecek

Derbinin 7. dakikasında sahaya gelen paraşütlü meşale, seyircisiz bir maçta Galatasaray'a ceza gelip gelmeyeceği tartışmasını başlattı. Talimatın 6. maddesi gereği ev sahibi, stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu için PFDK'ya sevk edilecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında stat dışından atılan paraşütlü bir meşale, Türk Telekom Stadı'nın zeminine düştü. Hakem meşale sahadan alıncaya kadar oyunu durdurdu.

Bu durum, "Galatasaray ceza alacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Fenerbahçe, BATE Borisov ile oynadığı seyircisiz UEFA Avrupa Ligi maçında da benzer bir durum yaşanmış, o dönemde UEFA ceza vermişti. Zamanın Disiplin Kurulu Başkanı, meşaleyi atan Fenerbahçelilerin sosyal medya görüntüleri üzerine bu cezayı verdiklerini dile getirmişti.

G.SARAY SORUMLU TUTULACAK

Disiplin Talimatı'nın 6. maddesinde, "Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin düzenini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür" maddesi gereği sarı-kırmızılılar bu durumdan sorumlu tutulacak.

Temsilci raporlarını göz önüne alacak olan disiplin müfettişleri, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.

(Milliyet)