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Sağlıkta 40 milyar dolar gelir hedefleniyor

Gelecek yıl yaklaşık 1 milyon hastanın kişisel bakım ve tedavi amaçlı Türkiye'ye geleceğini belirten Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, geliri 8 milyar doları aşan sağlık turizminde 2023 hedefinin 5 milyon yabancı hasta ve 40 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti.

Sağlıkta 40 milyar dolar gelir hedefleniyor
25.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:02

Gelecek yıl yaklaşık 1 milyon hastanın kişisel bakım ve tedavi amaçlı Türkiye'ye geleceğini belirten Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, geliri 8 milyar doları aşan sağlık turizminde 2023 hedefinin 5 milyon yabancı hasta ve 40 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'ye sağlık turizmi için tedavi amaçlı 800 binin üzerinde yabancı hasta geldiği belirtiliyor. Yabancı hastalar başta kişisel bakım ve saç ekimi olmak üzere birçok tedaviden yararlanmak için Türkiye'yi tercih ediyor.

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, geliri 8 milyar doları aşan sağlık turizminde 2023 hedefinin 5 milyon yabancı hasta ve 40 milyar dolar gelir olduğunu kaydetti. 2010'dan beri kamu ve özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 100 bin yabancı hastanın geldiğini söyleyen Kutlar, şöyle konuştu: "Geçen süre içerisinde yabancı hasta sayısı yaklaşık 10 kat arttı. Bu sayılar hizmet ve tedavi kalitemiz yükselince daha da artacak. 2021'da yaklaşık 1 milyon hastanın kişisel bakım ve tedavi amaçlı Türkiye'ye geleceğini düşünüyoruz."

Türkiye'ye en çok Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden hasta geldiğini belirten Kutlar, "Klinik olarak 2021 hedefimizi yılda 2 bin bin hasta, 100 milyon dolar sağlık turizmi ihracatı olarak planladık." dedi.

Döviz kazandırıyor

Mehmet Hanifi Kutlar, "Sağlık turizmi, personeli, hastane, konaklama, tercüme ve rehberlik hizmetleri, sigorta işlemleri, konaklama, yiyecek-içecek kalemleri gibi birçok unsuru kendi içinde barındıran başlı başına ülkemizin döviz kazandırıcı faaliyetlerin ve ülkemize saygınlık katan işlerin başında geliyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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