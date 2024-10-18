Zeytinyağında bir sahtecilik daha

Tarım Ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bugün açıklanan verilere göre, en çok hilenin yapıldığı zeytinyağında bir hileci firma daha tespit edildi.

Buna göreSSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. adlı firmanın "EGE SIZMA" markasıyla sattığı "Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt" adlı ürününde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Söz konusu firmanın, İzmir'in Selçuk ilçesinde faaliyet yürüttüğü görüldü.