Zeynep Seren Çetin'in Bacağı Kurtarıldı, Voleybola Devam Edecek

Zeynep Seren Çetin'in Bacağı Kurtarıldı, Voleybola Devam Edecek
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15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin, evlerinde yangında yaralandıktan sonra bacağı kesilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Doktorlarının başarılı tedavi süreci ile bacağı kurtarıldı ve sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in yanık nedeniyle kesilme ihtimali olan bacağı, doktorların yoğun tedavi süreciyle kurtarıldı.

Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Çetin, 28 Mart'ta evlerinin bahçesinde ateş başında otururken benzin bidonunun alev alması sonucu yaralandı. Sol bacağı yanan Çetin, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yanık ünitesine alınan liseli Çetin'in sol bacağının kesilme durumu ortaya çıkınca doktorlar hasta için iki aşamalı tedavi yöntemini tercih etti. Önce bacağa yapay deri, ardından da hastanın sağlıklı cildinden alınan ince deri nakledildi.

Başarılı operasyonların ardından sağlığına kavuşan Zeynep Seren, yürüyerek taburcu edildi.

Akhisar Belediyesporun genç takımında voleybol oynayan Zeynep Seren Çetin, gazetecilere, hastaneye büyük bir korkuyla geldiğini söyledi.

Kendisine bacağını kaybetme riskinin anlatıldığını ifade eden Çetin, "Doğrusu bacağımı keseceklerini düşünmüştüm. İlk ameliyatta doktorumuz bacağı kurtardığını bana müjde gibi verdi, o günden sonra biraz rahatladım. Bu süreçte doktorlar da hemşireler de yanımda oldu. Psikolojik danışmandan da yardım aldık. Benim için çok zorlu bir süreçti." diye konuştu.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gökçen Aksoy Hüvez de Zeynep'in sol bacağı tamamen yandığı için akut acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Yanığa bağlı damarlardaki kan dolaşımının gittikçe zorlaşmaya başladığını dile getiren Hüvez, şunları kaydetti:

"İki aşamalı uyguladığımız tedavide, öncelikle yanık bölgeye yapay deri naklederek hastanın bacağını kurtarmaya çalıştık. Devamında ise hastamıza kendi sağlıklı cildinden aldığımız incecik bir deriyi yanan bölgeye yerleştirdik. Operasyonlar başarıyla sonuçlandı. Bu ileri teknik ve yenilikçi yöntemi aslında Manisa'da ilk defa uygulamış olduk. Geldiğinde zaten hastamızın bacağı kaybedilmek üzereydi. Zeynep voleybol ile de ilgileniyor. Tedavi süreci kısa sürede tamamlanacak ve voleybol oynamaya devam edebilecek."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Sağlık
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