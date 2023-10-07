Yerin Altından Gelen Şifa: Sivas'ın Altınyayla İlçesinde Çıkarılan Kil

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer altından çıkarılan kilin birçok faydası bulunurken köylüler için adeta ekmek kapısı oluyor. Kil, cilt ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılırken, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından da şifa niyetiyle tüketiliyor. Köy sakinleri, bu alanın ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

Yerin altından gelen şifa, faydası saymakla bitmiyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer altından çıkarılan kilin birçok faydası bulunurken köylünün ise adeta ekmek kapısı oluyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer altından birçok zorluğa rağmen çıkarılan kilin bir çok faydası bulunurken köylünün ise adeta ekmek kapısı oluyor.

İlçeyi uzaklığı 16 kilometre olan Mutubey köyü sakinleri Killik Mevkiinde yer altından kil çıkartıyor. Köylülerin kazma küreklerle yerin yaklaşık 3 metre altından bin bir zorlukla çıkardıkları kilin faydası ise saymakla bitmiyor. Özellikle cilt temizliğinde ve saç temizliğinde sıklıkla kullanılan kil, kansızlık ve demir eksikliği çeken kadınlar tarafından ise şifa niyetiyle yenilerek tüketiliyor. Köy sakinleri bu alanın değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını istiyor.

Çıkartması bir hayli zor

Köy Muhtarı Daim Danişment, insan gücüyle kilin çıkartılmasının zor olduğunu ifade ederek, " Bu kilin özelliği çok. Şampuan olarak kullanılınca saçta kepek yapmıyor. Maske olarak kullanılıyor. Bazı bayanlar yiyor. 2-3 metre toprağın altından çıkartıyoruz ama fazla değerlendiremiyoruz. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Rağbet çok. Ama çıkartması zor. 100-200 kilo kil çıkartmak için en az bir gün uğraşıyorsun. Buradan götürüp satanlar var. Burası en az 150 yıllık. Buranın asıl mucidi Veli Kılavuz, o çıkartıp at arabası ve eşek arabasıyla götürüp köylerde satarlardı" dedi.

"Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz"

Köy sakini Mustafa Doğan, kilin ekonomiye kazandırılmasının gerektiğini söyleyerek, " Kil çıkartıyoruz. Kilden maske yapıyorlar, saç dökülmesine iyi geliyor. Vitamin eksikliği nedeniyle kadınlar yiyorlar. Bir çok faydası var. Rağbet oluyor. Çıkartması biraz zor. Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.