Yalova'da KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda rahatsızlanan 36 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 36 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Valilik olayla ilgili inceleme başlattı.

YALOVA'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yemekten sonra rahatsızlanan 36 öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

Termal ilçesinde, 1345 kız öğrencinin kaldığı KYK'ya bağlı kız öğrenci yurdunda bugün öğle yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve ishal şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 36 öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, öğrencilerin yediği yemekten numune alındı.

Yalova Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi İlimizde bulunan Gençlik Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin 90 öğrenci kapasiteli Akça Hatun Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrencilerimiz 06.11.2023 tarihinde karın ağrısı ve ishal şikayetiyle, yurt idaresine müracaat bulunmuştur. Bunun üzerine ivedilikle öğrencilerimiz hastaneye sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, tedavileri tamamlanan öğrencilerimiz taburcu edilmektedir. Konuyla ilgili valiliğimizce de gerekli tahkikat başlatılmıştır denildi. (DHA)