Yahşihan'da 'Sağlık İçin Hareket' Etkinliği Düzenlendi

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık İçin Hareket" etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla ilçe merkezinde düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Katılımcıların fiziksel aktivitenin tadını çıkardığı etkinlikte, vatandaşlar toplumsal farkındalığın parçası olmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, halk sağlığını desteklemek amacıyla benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Halkın sağlığı için yapılan tüm etkinliklerde rol almaya devam edeceklerini aktaran Sönmez, halk sağlığının kendilerinin asli görevi olduğunu kaydetti.