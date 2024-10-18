Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Ekim ayının en çok tartışılan meselelerinden biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi olmaya devam ediliyor.

Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi.

ÜNLÜ ZİNCİR MARKET TAŞERON OLARAK ÜRETTİRDİ

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.

İSHAL VE ALERJİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇMAKTA

Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmakta.