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Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Bugün yapılan eklemede listeye peynir ve tereyağı markaları dahil edilirken, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden biri tarafından taşeron olarak üretiliyor olması ve tüm şubelerinde satılması dikkat çekti.

Ekim ayının en çok tartışılan meselelerinden biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi olmaya devam ediliyor.

Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi.

ÜNLÜ ZİNCİR MARKET TAŞERON OLARAK ÜRETTİRDİ

Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.

İSHAL VE ALERJİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇMAKTA

Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmakta.

Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Ekonomi Türkiye Sağlık

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Yorumlar (13)

Tuncay Karadeniz:

Köfteci Yusuf aşağı Köfteci Yusuf yukarı her gün isim verdiniz,A101 demeye cesaretiniz yokmu

96
4
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

A101 şaşırdık mı ?

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2
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Bünyami Uçar:

Şu sahtekarlık yapanları büyük harflerle yazın

66
0
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Samarpan Bhav:

Resmen Allaha Emanet yaşıyoruz. Kapatin bunları ce cezalar kesin vatandaştan yeni vergiler alacağınıza. Alın size bunların sonu.yok her gün ceza kes

18
0
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Ercan null:

tarım bakanlığı niye yediğimiz domatesi biberi patlıcanı incelemiyor ilaç içinde hormonlu yediğimiz ekmekleri niye denetlemiyor zehir yiyoruz resmen

15
0
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dehide:

A101 ne yapsın kandırılmışlar. Bize ucuza ürün sağlıyorlar onlar olmasa kimse peynir yiyemez

2
10
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emin demirtaş:

a101 ne zaman çıkıp açıklama yapacak merak ediyorum büyük bir oyunun içindeyiz diye ve biz bu ürünleri defalarca yedik niye bu zamana kaldı denetlemeler yıl sonu ya cezalar içindir düzenli takip çok önemli

10
0
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sade vatandaş:

ben devamlı bu peyniri kullanıyordum ayrıca lezzetli diye aldığım trabya marka kaşar peynirindede natamisin çıkmıştı benim sağlığıma şimdiye kadar ne zarar verdi Allah bilir bunun hesabını kim verecek bu firmaların ürünleri devamlı tahlil edilip tespit edilen zararlı ve hileli maddeler firma isimleriyle beraber anında açıklansın hastalıkların yüzde doksanı gıdalardaki hilelerden oluyor

6
0
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Bilirkişi:

Ceza diye bir şey yok ki , hapse giren gördünüz mü ? Böyle sistem mi olur ..

5
0
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Serkan Aygun:

Kötü değilki yararlı madde

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5
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