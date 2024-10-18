Ünlü market zincirinin ürettirip tüm şubelerinde sattığı peynirde sağlığa zararlı madde bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Bugün yapılan eklemede listeye peynir ve tereyağı markaları dahil edilirken, yasaklı madde kullandığı tespit edilen bir peynirin Türkiye'nin ünlü market zincirlerinden biri tarafından taşeron olarak üretiliyor olması ve tüm şubelerinde satılması dikkat çekti.
Ekim ayının en çok tartışılan meselelerinden biri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi olmaya devam ediliyor.
Başlangıçta 600'ün üzerinde gıdanın yer aldığı listede çok sayıda et, peynir, zeytinyağı gibi ürün yer alırken, bugün yapılan eklemede listeye yeni peynir ve tereyağı üreticileri eklendi.
ÜNLÜ ZİNCİR MARKET TAŞERON OLARAK ÜRETTİRDİ
Yapılan incelemelerde, Türkiye'de son yıllarda sayıları artan üç harfli market zincirlerinden birinin taşeron olarak ürettirdiği ve tüm şubelerinde satışa sunduğu 'Ahir' peynir markasında da hileli madde tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde tespit edilen netamisin maddesinin, küf ya da maya gelişimini engelleyerek ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olduğu öğrenildi.
İSHAL VE ALERJİ GİBİ SORUNLARA YOL AÇMAKTA
Bakanlık tarafından yasaklı maddeler arasında bulunan bu gıda koruyucusu, fazla miktarda tüketilmesi halinde kusma, ishal ve alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmakta.