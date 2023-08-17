Ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti

İstanbul'da görev yaptığı hastanede ölü bulunan ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü kalp ve damar cerrahı, akademisyen Prof. Dr. Gökçen Orhan, İstanbul'da görev yaptığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Gökçen Orhan, görev yaptığı Kadıköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah mesaisine gelerek hastalarının muayenelerini yaptı ve daha sonra odasına geçti. Ancak, mesai arkadaşları saat 11.30'dan itibaren Prof. Dr. Orhan'dan haber alamayınca odasına gitti. Mselektaşları Orhan'ın kapısının kilitli olduğu fark etti. Kapının açılmasının ardından Orhan'ın cansız bedeni bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan'ın cenazesi hastane morgunakaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.