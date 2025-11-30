Haberler

Türkiye'nin En Acı Biberi Samandağ Biberi Hasada Hazırlanıyor

Güncelleme:
Hatay'da 50 bin scoville acılık derecesine sahip Samandağ biberinin hasadı için hazırlıklar başladı. Yüksek C vitamini içeriğiyle dikkat çeken biber, besin değeri ve lezzetiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

HATAY'da 50 bin scoville acılık değeri ile ' Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan Samandağ biberinin hasadı için çiftçiler hazırlık yapıyor.

Yüksek acılığı ve lezzeti ile kendine has bir araması olan Samandağ biberi, yetiştirildiği 2 bin 347 dekarda olgunlaşmaya başladı. Yoğun oranda C vitamini içeren biberin, aralık ayında hasat edileceği bildirildi.

50 bin scoville acılık değeriyle Türkiye'nin en acı biberi olarak da bilenen Samandağ biberi üreticisi Güney Saknılı, ürünleri hiçbir genetik değişime uğratmadan tamamen kendi imkanlarıyla yetiştirdiklerini söyledi. Yüksek acı oranı nedeniyle zayıflamak isteyenlerin de Samandağ biberini tercih ettiğini belirten Güney Sakınlı, "Biberimiz, bilindiği gibi oldukça acı ve kendine özgü aromasıyla çok tercih edilen bir çeşittir. Ürünlerimizi Gaziantep, Şanlıurfa başta olmak üzere diğer birçok ile göndermekteyiz. Samandağ biberini hem güzlük hem baharlık olmak üzere iki farklı dönemde yetiştirmekteyiz" dedi.

GÜÇLÜ BİR BESİN KAYNAĞI

Diyetisyen Özge Bolat ise Samandağ biberinin yüksek C vitamini içeriğiyle öne çıkan güçlü bir besin kaynadığı olduğunu söyledi. Bolat, "Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekler, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hastalıklara karşı doğal bir direnç oluşturur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak kansere karşı koruyucu bir etki sağlayabilir. Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunan Samandağ biberi, yağ yakımını desteklediği için kilo kontrolünde yardımcı olur. Lif açısından zengin yapısı sayesinde uzun süre tokluk hissi verir, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Düzenli ve kontrollü tüketildiğinde kan dolaşımını destekler, dolaşım sistemini iyileştirir ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR VE GEBELER ÖLÇÜLÜ TÜKETMELİ'

Mide hassasiyeti olan kişilerin bu biberi dikkatli tüketmesi gerektiğini de belirten Bolat, şu uyarılarda bulundu:

"Çocukların ve gebelerin de ölçülü tüketmesi önemlidir. Günlük hayatta, günde küçük bir Samandağ biber dahi vücutta olumlu etkiler yaratabilir. Hem besleyici değeri hem de doğal aromasıyla Samandağ biberi, sağlıklı beslenmeyi destekleyen önemli bir ürün."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
