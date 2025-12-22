Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Küresel boyuttaki ekonomik sıkıntılar Türkiye'de sağlık sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. Son olarak Adana'da 1988 yılından bu yana hizmet veren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi konkordato ilan ederken, 37 yıllık hastane ekonomik sorunları gerekçe gösterdi.
Adana'da 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nden olumsuz bir haber geldi. Hastanenin bağlı bulunduğu Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato başvurusu yapıldığı açıklandı.
3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET TANINDI
Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı. Mahkemenin vereceği nihai kararın, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hastanenin geleceğini belirleyeceği ifade edildi.
MAHKEMEDEN AÇIKLAMA VAR
Konkordatotakip'in haberine göre mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği belirtilerek, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürebileceği ve bu kapsamda konkordato talebinin reddini isteyebileceği, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince ilan edildiği kaydedildi.