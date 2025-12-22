Haberler

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Güncelleme:
Küresel boyuttaki ekonomik sıkıntılar Türkiye'de sağlık sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. Son olarak Adana'da 1988 yılından bu yana hizmet veren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi konkordato ilan ederken, 37 yıllık hastane ekonomik sorunları gerekçe gösterdi.

  • Adana'da 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nin bağlı bulunduğu şirket konkordato başvurusu yaptı.
  • Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
  • Alacaklılar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürebilir ve konkordato talebinin reddini isteyebilir.

Adana'da 1988 yılından bu yana faaliyet gösteren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi'nden olumsuz bir haber geldi. Hastanenin bağlı bulunduğu Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato başvurusu yapıldığı açıklandı.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET TANINDI

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı. Mahkemenin vereceği nihai kararın, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hastanenin geleceğini belirleyeceği ifade edildi.

MAHKEMEDEN AÇIKLAMA VAR

Konkordatotakip'in haberine göre mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Ortadoğu Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildiği belirtilerek, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını delilleriyle ileri sürebileceği ve bu kapsamda konkordato talebinin reddini isteyebileceği, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi gereğince ilan edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıReşat GALİP:

Var bu işte bir iş hadi hayırlısı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

borçları ödememk için yeni yol gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

