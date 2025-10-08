Haberler

Tarım Bakanlığı Taklit-Gıda Listesini Güncelledi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapılan 24 yeni ürünü listeye ekleyerek vatandaşları uyardı. Bu ürünler arasında yoğurt, peynir ve tereyağı yer alıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 24 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

YOĞURTTA BİTKİSEL YAĞ TESPİT EDİLDİ

Listeye toplam 24 yeni ürün daha eklendi. Listede, peynir tereyağı ve yoğurt ürünleri eklendi. Buna göre, belirlenen peynir ve tereyağı ürünlerinin yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi, Gaziantep Oğuzeli ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın yoğurdunda bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
