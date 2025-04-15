Spor Yapmanın Faydaları Vurgulandı

Uzmanı, iskelet sistemini ayakta tutan kaslar için spor yapılmasını önerdi

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muhsin Duran, spor yapmanın faydalarını sıralayarak, "Sporun, egzersizin sağlık üzerine etkileri, kardiyovasküler üzerine etkileri, dolaşım üzerine etkileri, kemik mineral üzerine etkileri var. Bununla ilgili kendi çalışmam da var. Sporsuz bir hayat düşünülemez, iskelet sistemimizi ayakta tutan kaslarımızdır. Kasların güçlenmesi için ne yapılmalıdır? Spor yapılmalıdır" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Muhsin Duran, sporla ilgili yüzlerce araştırması olduğunu belirterek, sporun, egzersizin sağlık üzerine etkileri, kardiyovasküler üzerine etkileri, dolaşım üzerine etkileri, kemik mineral üzerine etkileri olduğunu söyledi.

Bununla ilgili kendi çalışması da olduğunu aktaran Duran, sporsuz bir hayatın düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "İskelet sistemimizi ayakta tutan kaslarımızdır. Kasların güçlenmesi için ne yapılmalıdır? Spor yapılmalıdır. Günümüzde kesinlikle spor yapılmalıdır. Mehmet Öz, dünyaca ünlü kalp doktoru. Egzersizi önermektedir. Biz de egzersizi öneriyoruz. Çok ağır sporları önermiyoruz. Onlar zaten sporu meslek haline getiren kişilerdir" dedi.

Duran, Avrupa'da insanların 89-90 yaşlarında bisiklete bindilerini, koştuklarını kaydederek, "Egzersizin zararı olsaydı çoktan ölmüş olurlardı. Spor, kesinlikle faydalıdır. İnsanlarımızı spora yönlendirmemiz lazım. Diyabet hastasıysa yürüyüşe teşvik edilir, bel, boyun fıtığı varsa yüzme önerilir. Kaslar güçlü olduğu zaman eklemlere destek olur" diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Arslanhan ise, "Spor yaptığım gün, kendimi daha pozitif hissediyorum. Spor yapmayı herkese öneriyorum. Her gün yaptığım zaman kendimi daha sağlıklı hissediyorum" şeklinde konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Berfin Savuk da, yaklaşık 10 yıldır voleybolla uğraştığını söyleyerek, "Hem sağlık açısından hem oksijen açısından nefes alışverişini gerçekten etkiliyor. İnsan yaptıkça bu değişimi fark edebiliyor. Spor sadece fiziksel açıdan insana katkı sağlamıyor. Zihinsel açıdan da çok fazla yararı var" dedi.