Şanlıurfa'da Göbeklitepe'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

Şanlıurfa'da sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yürüyüş gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının "Tarihin sıfır noktasından sağlığın doruklarına" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, fiziksel aktivitenin her yaşta sağlığa faydalı olduğunu, çocuklarla gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, çeşitli kronik hastalıklardan korunmada ve bunların tedavisinde, yaşlıların aktif bir yaşam sürmesinde farklar oluşturabildiğini aktardı.

Solmaz, Müdürlük olarak Göbeklitepe'ye yürüyüş gerçekleştirerek gelecek nesillere sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarını atmak adına farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.