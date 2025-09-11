Sakarya'da Sahte Alkolden Zehirlenme: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

SAKARYA'da sahte alkol nedeniyle zehirlenerek kaldırıldığı hastanede 7 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 çocuk babası Zafer Seymen (34) yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Zafer Seymen, bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Seymen'in sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren 2 çocuk babası Seymen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Seymen'in yarın toprağa verileceği öğrenildi.