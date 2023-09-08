Sağlıklı Hayat Merkezleriyle 10 Milyon Kişi Sağlıklı Bir Yaşama Adım Atıyor

Sağlık Bakanlığınca 79 ilde 246 noktada hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezleri, her yıl 10 milyonun üzerinde kişinin sağlıklı bir yaşama adım atmasına destek oluyor. Merkezlerde kanser taramaları, beslenme, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı gibi birçok hizmet sunuluyor.

Sağlık Bakanlığınca 79 ilde 246 noktada hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezleri, her yıl 10 milyonun üzerinde kişinin sağlıklı bir yaşama adım atmasına destek oluyor.

Bireyleri ve toplumu sağlıklı hayata teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan sağlıklı hayat merkezleriyle aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Merkezlerde, kanser taramalarının yanı sıra beslenme, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi farklı birçok alanda hizmet sunuluyor.

Şu ana kadar Türkiye genelinde 79 ilde, 246 noktada hayata geçirilen ve ilerleyen dönemde sayılarının daha da artırılması planlanan merkezlerden yılda 10 milyonun üzerinde kişi yararlanıyor.

"Ayda 700 kişiye rahim ağzı kanseri taraması yapıyoruz"

Ankara'da 2018'den itibaren faaliyet gösteren Sincan Sağlıklı Hayat Merkezinde de psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapistler görev yapıyor.

Merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Esra İnan, şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimize gelen kişileri ihtiyaçları doğrultusunda farklı birimlere yönlendirebiliyoruz. Örneğin, psikolojik destek almak için gelen bir kişi kanser tarama programına da uygunsa onu hemen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) de yönlendiriyoruz. KETEM'de aylık ortalama 650-700 kişiye rahim ağzı kanseri taraması, 550-600 kişiye meme kanseri, 70-80 civarında kişiye de kolon kanseri taramaları yapıyoruz. Psikolojik danışmanlık ve diyet hizmetlerinden de ayda ortalama 150-200 vatandaşımız yararlanıyor."

Halk Sağlığı Haftası kapsamında da "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Bir Yaşam, Sağlıklı Bir Gelecek" temasıyla düzenli kontrolün önemine vurgu yapan etkinlikler düzenlediklerini aktaran İnan, tüm vatandaşların zamanı geldiğinde kanser taramalarını yaptırmasının önemine dikkati çekti.

İnan, kronik hastalıklara karşı da düzenli tetkik yaptırılması gerektiğini kaydetti.

"2,5 yıldır destek alıyorum"

Merkezden hizmet alan vatandaşlar da semtlerinde geniş kapsamlı sağlık hizmetleri olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hem çocukları hem de kendisi için merkezden 2,5 yıldır destek aldığını anlatan 35 yaşındaki Pelin Görmüş, "Çalışanlar çok özverili ve güler yüzlü, doktorlarımız çok iyi. Psikolojik destek ve diyetisyen desteği alıyorum, çocuklarım çocuk gelişimi uzmanından destek alıyorlar. İyi ki semtimize bu tarz merkezler açıldı." dedi.

"99 kilodan 86 kiloya indim"

Sağlıklı Hayat Merkezinde kilo verme sürecine başlayan 57 yaşındaki Fatma Karabaş ve 62 yaşındaki eşi Ahmet Karabaş da 1 yıldır bu sayede kilo verme süreçlerinin sağlıklı ve düzenli devam ettiğini söyledi.

Ahmet Karabaş, "99 kilodan 86 kiloya indim. Hedef kiloma 10 kilo kaldı. Merkezden çok faydalandım, hocalarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.