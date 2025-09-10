SAĞLIK Bakanı Memişoğlu Şanghay'da Çinli İş İnsanlarıyla Görüştü

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanghay Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Türk heyetiyle birlikte Çinli iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şanghay Başkonsolosluğumuzun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye heyeti ve Çinli iş insanları ile bir araya geldik. Sağlık alanında karşılıklı iş birliklerini güçlendirecek adımları değerlendirdiğimiz bir görüşme gerçekleştirdik. Şanghay'daki temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.