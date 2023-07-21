Öz Sağlık-İş Sendikası, 190 bin işçinin geriye dönük alacaklarının ödenmesini istiyor

Öz Sağlık-İş Sendikası, imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği 190 bin işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesini istedi.

HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası olarak 190 bin işçi adına işveren sendikası TÜHİS ile toplu iş sözleşmesi imzalamalarının üzerinden 46 gün geçtiğini söyledi. Sözleşme gereği işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmesi gerektiğini belirten Karataş, 46 gündür bu ödemenin yapılmadığını bildirdi.

Ödemenin yapılması için işveren sendikası yönetimi ile defalarca masaya oturduklarını ancak sonuç alamadıklarını aktaran Karataş, bu süre içinde birçok kalemde fiyat artışları yaşandığına işaret etti. Karataş, "Geriye dönük alacaklarımız daha fazla erimeden ödemelerin yapılmasını itibardan sayıyoruz." ifadelerini kullandı.