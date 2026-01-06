OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas imzaladığı anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü

OMSAN Lojistik, Shell & Turcas ile akaryakıt ve LPG taşımacılığında imzaladığı yeni anlaşmayla iş ortaklığını büyüttü. Mayıs ayında tamamlanan ihale döneminde, 27 araçla başlayan süreç, yapılan yatırımlarla 80 araca çıkarıldı.

OMSAN Lojistik, enerji taşımacılığı operasyonlarını 300 özel donanımlı araç, 500'e yakın profesyonel sürücü ve 60 kişilik uzman operasyon ekibi ile 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde yürütüyor. Türkiye'de LPG taşımacılığının yüzde 8'ini, akaryakıt taşımacılığının da yaklaşık yüzde 5'ini üstleniyor.

1,5 MİLYAR TL'Yİ AŞAN CİRO

Türkiye'de 20 milyar TL'lik enerji lojistiği pazarında etkin rol aldıklarını ve enerji taşımacılığı operasyonlarıyla 1,5 milyar TL'nin üzerinde bir ciro gerçekleştirdiklerini belirten OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık şunları söyledi:

"Türkiye'nin enerji akışında kritik bir rol oynuyoruz. Güvenlik, hız, çeviklik ve kalite standartlarımızla hem müşterilerimize hem de ülkemize değer katıyoruz. OMSAN'a duyulan güven her geçen gün artıyor. Bu güven bize iş ve müşteri olarak dönüyor. Türkiye'nin enerjisini sürdürülebilir bir çerçevede emniyetle taşıyoruz."