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Medipol ile Özbekistan'dan Sağlıkta İş Birliği

Medipol ile Özbekistan'dan Sağlıkta İş Birliği
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Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, Özbekistan'daki Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi ile sağlık ve akademi alanlarında Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşma ile sağlık personelinin eğitimi ve inovasyon projeleri hedefleniyor.

MEDİPOL Eğitim ve Sağlık Grubu ile Özbekistan'daki Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi, sağlık ve akademi alanlarında kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Anlaşma ile sağlık personelinin eğitimi, ortak bilimsel projeler, tıbbi inovasyon ve yayın faaliyetleriyle iki kurum arasında kalıcı bir iş birliği kurulması hedefleniyor.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu ile Özbekistan'daki Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi, sağlık ve akademi alanlarında kapsamlı bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Taraflar, düzenlenecek ortak sertifika ve lisansüstü programlarıyla sağlık profesyonellerinin yetkinliklerini artırmayı planlıyor. Klinik araştırmalardan dijital sağlık uygulamalarına uzanan projelerle, iki ülke arasında bilgi transferi ve teknoloji paylaşımı sağlanacak.

KISA VADEDE ORTAK ÇALIŞMA TAKVİMİ OLUŞTURULACAK

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde düzenlenen protokole Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu adına İşletme Direktörü Özer Koca, Termez Ekonomi ve Hizmet Üniversitesi adına ise kurucu Jamshid Pardayev imza attı. Taraflar, mutabakatı hayata geçirmek için kısa vadede ortak çalışma takvimi oluşturacak ve pilot projeleri başlatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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