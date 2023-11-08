Lösemi Hastası 7 Yaşındaki Egemen Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de yaşayan lösemi hastası 7 yaşındaki Egemen Akkaya, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kemoterapi ve ilaç tedavileri sonucunda taburcu olan Egemen, şimdi okula gidiyor ve arkadaşlarıyla oynuyor. Ailesi, tedavi sürecinde LÖSEV'in büyük destek sağladığını belirtti.

Eskişehir'de yaşayan lösemi hastası 7 yaşındaki Egemen Akkaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikamet eden İldeniz ve Kenan Akkaya çiftinin 7 yaşındaki oğulları Egemen'e, Şubat 2022'de karın ağrısı şikayetiyle gittikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "lösemi" teşhisi konuldu.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi'ne yatırılan Egemen, kemoterapi ve çeşitli ilaç tedavilerinin başarı göstermesiyle geçen mart ayında taburcu oldu.

Kontrol amaçlı tedavisi devam eden ve Vali Münir Raif Güney İlkokulu 2'nci sınıfında eğitimini sürdüren Egemen, yaşıtlarıyla parklarda oynamanın tadını çıkarıyor.

"Egemen artık okula gidiyor, top oynuyor"

Anne İldeniz Akkaya, AA muhabirine, oğullarının tedavisi için Eskişehir'e yerleştiklerini söyledi.

Zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Akkaya, şöyle devam etti:

"Vücudundaki enfeksiyonun apandisitine sıçraması üzerine operasyon geçirdi. Bundan dolayı tedavimiz 7 ay uzadı. Egemen bu süreçte yoğun tedavi gördü. Kimi zaman yürüyemedi, psikolojisi bozuldu. 3 ay odasından çıkamadı. Şu anda durumu iyi, gayet güzel gidiyoruz. Kontrol amaçlı tedavimiz devam ediyor. En riskli dönemi atlattık. Egemen artık okula gidiyor, top oynuyor. Arkadaşlarıyla eğleniyor. Gündelik hayatına geri döndü. Oğlumun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum."

Akkaya, tedavi aşamasında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) kendilerine büyük destek sağladığını belirtti.

Vakıf yetkilileriyle hastanede tanıştıklarını, oğullarını sürekli ziyaret ederek psikolojik destekte bulunduklarını aktaran Akkaya, şunları anlattı:

"Taburcu olmamıza rağmen desteklerini almaya, görüşmeye devam ediyoruz. Egemen, hafta sonları LÖSEV Eskişehir İrtibat Ofisinde 'Canım Kardeşim Ders Evi Projesi' kapsamında gönüllü öğretmenlerce verilen Türkçe ve matematik etütlerine katılıyor. Tüm kanser hastaları ile aileleri LÖSEV'e güvenerek sırtlarını dayayabilirler."

Egemen Akkaya da sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Okula gitmekten büyük keyif aldığını kaydeden Akkaya, "En çok matematiği seviyorum. Futbolda da çok iyiyim. Okul dışında parkta oynuyorum. Yüzmeyi ve lunaparka gitmeyi de seviyorum. Büyüyünce polis olacağım." diye konuştu.