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Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor

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Küba'da çektiği videolarla adından söz ettiren YouTuber Anita Mateu, son olarak 1 aylık doktor maaşıyla neler alınabildiğini gösteren bir içerik hazırladı. Markete giden Mateu, bir aylık maaşla marketten sadece iki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye ve bir koli yumurta alabildi.

Son dönemlerde Türkiye'de sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri.. Hal böyle olunca Küba'da özel içerikler üreten Anita Mateu isimli YouTuber, ülkelerinde doktorluk yapanların 1 aylık maaşlarıyla neler alabildiklerini gösteren özel bir içerik hazırladı.

"TÜM MAAŞI BİR ANDA HARCADIK"

Markete giden Mateu, bir aylık maaşla marketten sadece iki şişe içecek, iki poşet şeker, fasulye, bir koli yumurta alabildi. Çektiği video hakkında bir de değerlendirme yapan Mateu, "Küba'da bir şeyler almak için dışarı çıktık ve bir doktorun tüm maaşını bir anda harcadık. Eve vardık ve size ne aldığımızı göstereceğim, çok fazla bir şey değildi ama doktorun maaşıyla alabileceği buydu" ifadelerine yer verdi.

"ALDIKLARI MAAŞ EKSTRAYA GİRER"

Tartışma yaratan videonun altına "Erkan Baş'ın ülkeye getirmek istediği sistem", "Uzak durulması gereken ülkeler listesinde ilk üçe girer", "Küba'da insanların paraya ihtiyacı yok. Tüm temel ihtiyaclar faturalar dahil devlet tarafından karşılanır zaten. Aldıkları maaş ekstraya girer" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

Ekonomi Dünya Küba Küba İş Dünyası Sağlık Yaşam Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (3)

Kerem Sevimli:

Bize sukredin mi demek istiyorsunuz :)

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Mücahit Kılıç:

Habere bak şükredin der gibi , niye küba? Norveç, Finlandiya, isviçreyi haber yapsanıza ozaman bakalım millet şükür diyecek mi

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