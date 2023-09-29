Koşuyolu Hastanesi Çalışanlarından Kalp Sağlığına Dikkat Çeken Futbol Turnuvası

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları 29 Eylül Kalp Sağlığı Günü nedeniyle hareketli yaşam ve kalp sağlığına dikkat etmek amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Hastane çalışanlarından oluşan 12 takım, 144 hastane personelinin ter dökeceği turnuva Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Kaan Kırali'nin vuruşuyla başladı. Sporculara ve hastane çalışanlarına sağlıklı yaşam için elma dağıtıldı.

"SPORUN VE EGZERSİZİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAMAK İÇİN BU TURNUVAYI YAPIYORUZ"

Turnuvanın öneminden bahseden Başhekim Prof. Dr. M. Kaan Kırali, "Bugün Dünya Kalp Günü. Tüm dünyada bugün farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugünün özelliğiyle tüm vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyoruz. Sağlıklı bir kalp için öncelikle egzersiz, iyi beslenme, iyi doktor muayenesi ve stresten uzak kalma. Bunların hepsinden uzak kalan insanlar kalp hastalıklarından daha iyi korunabiliyorlar. Bu vesileyle bizde hastanemiz olarak futbol turnuvası düzenledik. 2018 yılından bu yana devam ettirdiğimiz bir aktivite. Bunu her sene bugün başlatıyoruz ki egzersiz ve sporun ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak için. Başlama vuruşuyla turnuvamızı başlattık. Bir aylık süreçte takımlarımız canla başla yarışacaklar. 12 takım 144 arkadaşımız ter dökecekler. Turnuvada ter dökecek sporcuların hepsi hastane personeli. Doktorundan güvenlik personeline kadar hepsi hastane çalışanıdır" dedi.