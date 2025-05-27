Kilis'te Sağlıklı Genç Haftası Yürüyüşü

Kilis'te Sağlıklı Genç Haftası Yürüyüşü
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Kilis'te düzenlenen Sağlıklı Genç Haftası etkinliği kapsamında gençler yürüyüş yaparak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Etkinlikte katılımcıların boy ve kilo ölçümleri de gerçekleştirildi.

Kilis'te gençlerle sağlık yürüyüşü yapıldı

KİLİS - Kilis'te Sağlıklı Genç Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe gençler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Kilis'te Sağlıklı Genç Haftası dolayısıyla gençlerle birlikte yürüyüş etkinliği düzenlendi. Kent merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, gençler sağlıklı yaşam için yürüyerek farkındalık oluşturdu.

Yürüyüş, Ziraat Bankası önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşün ardından Genç katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlık değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bugün yürüdük. Sağlık için sporu öneriyoruz. Haftada en az üç gün, 30 ila 45 dakika tempolu yürüyüş yapılmasını tavsiye ediyoruz. Gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bugün hep birlikte yürüyüş yaptık. Sağlıklı gençler, sağlıklı nesil ve sağlıklı gelecek demektir. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Sağlık
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