Kilis'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı düzenlendi

KİLİS - Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ve çocukların fiziksel ile ruhsal gelişimini desteklemeyi amaçlayan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programının açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinlikte çeşitli gösteriler sergilendi.

Kilis'te çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı gerçekleşti. Programa Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez katıldı.

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, programın amacının yeni nesillerin daha sağlıklı, güçlü ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak olduğunu belirtti. Söylemez, "Bugün burada, sağlıklı gelişimi sağlıklı geleceğin teminatı olarak gören ve bu amaçla hayata geçirdiğimiz programımız için bir aradayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kilis'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel zenginliğe sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Söylemez, "Genç ve dinamik yapısıyla geleceğe umutla bakan şehrimizde, çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizlerin sorumluluğudur" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, program kapsamında Kilis genelinde öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve fiziksel-ruhsal sağlıklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca öğrenciler sağlık ekipmanlarını tanıyacak, ilk yardım eğitimi alacak ve sağlıklı yaşamın temellerini öğrenecek.

Söylemez, "Bu program yalnızca fiziksel sağlığı değil, çocuklarımızın ruhsal, sosyal ve duygusal gelişimlerini de kapsamaktadır. Çocuklarımızın sağlığı, ülkemizin en büyük güvencesidir" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda programa katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Söylemez, "Başta Valiliğimiz olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum "ifadelerini kullandı.