Kars'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları 11 Kasım 2026'da yeniden açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ta şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan pazarları, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yeniden açılıyor. Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılımını sınırlandırmak amacıyla yürütülen çalışmaların ardından hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Kars'ta hayvan sağlığının korunması, şap hastalığının yayılmasının önlenmesi ve hayvancılık sektörünün olumsuz etkilenmemesi amacıyla bir süre önce hayvan pazarları geçici olarak kapatılmıştı. Bu süreçte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karantina uygulamaları, yoğun şap aşılama faaliyetleri, dezenfeksiyon çalışmaları ve düzenli saha kontrolleri gerçekleştirildi.

"Şapla mücadelede önemli mesafe kat edildi"

Hastalıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler sonucunda şap hastalığının Kars genelindeki yayılımının önemli ölçüde sınırlandırıldığı, hastalığın belirli bölgelerle kısıtlı kalmasının sağlandığı bildirildi.

Hayvan sağlığının korunması amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında hayvan hareketlerine yönelik kısıtlamalar da daha önce kaldırılmıştı. Son değerlendirmelerin ardından hayvan pazarlarının yeniden açılması kararlaştırıldı.

"11 Kasım Çarşamba günü faaliyete geçecek"

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan pazarlarının 11 Kasım 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Pazarların açılmasıyla birlikte Kars ve çevre ilçelerdeki yetiştiricilerin hayvan alım satım faaliyetlerini yeniden gerçekleştirmesi bekleniyor. Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu Kars'ta alınan kararın, üreticiler ve hayvan ticaretiyle uğraşan vatandaşlar açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığıyla mücadelenin yalnızca kurumların değil, tüm yetiştiricilerin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, süreç boyunca alınan tedbirlere uyan, aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarına destek veren yetiştiricilere teşekkür edildi.

Hayvan sağlığının korunmasının üreticilerin emeğini ve Kars hayvancılığının geleceğini korumak anlamına geldiği vurgulanırken, hastalıkla mücadele, hayvan sağlığı kontrolleri ve koruyucu tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı