KARS Kafkas Üniversitesi Hastanesi'nde amonyak taşıyan kamyonet kaza tatbikatı yapıldı

KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi tarafından senorya gereği amonyak taşırken kaza yapan kamyonete müdahale tatbikatı yapıldı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin gazdan etkilenen 5 kişiyi hastaneye sevkleri başarıyla sağlandı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) saha tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine amonyak gazı taşıyan bir kamyonetin Paşaçayır yolunda kaza yaptığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.

Gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından koruyucu kıyafet giyen kurtarma personeli, gazdan etkilenen 5 kişiye müdahale ederek hastaneye sevklerini başarıyla sağladı. Tatbikatın yapıldığı alan, şerit çekilerek ekipler tarafından kimyasal giderici suyla yıkandı.

'MEVCUT TÜM SİSTEM VE DONANIMLARA SAHİBİZ'

Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Samet Kırat, Paşaçayır mevkinde saat 13.00 sıralarında amonyak yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya müdahale ediyoruz. 112 Komuta Acil Merkezi tarafından bize 5 tane kimyasallardan zehirlenmiş, 9 tane de psikolojik olarak etkilenmiş hastanın gönderileceği söylendi. Biz tüm ekibimizle KBRN ve Acil Servis önünde hastaları karşıladık. Bu hastalardan 3 tanesinin solunum sıkıntısı ve oksijen ihtiyacı olduğu gözlendi, gerekli tedavileri yapıldı. Bir hastamızda gözde batma şikayetleri oldu, göz yıkaması ve göz polikliniğe sevki sağlandı. Bir hastamızda da deride kızarıklık, ödem mevcut olup gerekli müdahalesi, sıvı takviyesi sağlandı. Diğer 9 hastamızın da metal bulgularında herhangi bir sıkıntı olmaması sebebiyle takip amacıyla müşahedeye alınmıştır. Bizim amacımız; ülkemizde biliyorsunuz bu tarz kimyasallar her an her yerde, tüm sanayilerde kullanılmakta olup bu tür kazalarla oluşabilecek hassasiyetlere ve sorunlara en erken tedavisiyle, diğer sağlıklı hastalardan ve hastane personelimizden izolasyonunu sağlamak olacaktır. Ekibimiz tam haliyle hazır, mevcut tüm sistemlere ve teknik donanımlara sahibiz, herhangi bir eksikliğimiz yok diye konuştu.(DHA)