Kanola Tarlalarındaki Tırtıl Tedirginliği: Salgın Yok

1) PROF. DR. SAĞLAM: KANOLA TARLALARINDA GÖRÜLEN TIRTILDA SALGIN YOK

TEKİRDAĞ'da son dönemde kanola tarlalarında görülmeye başlayan tarım zararlılarından tırtıl, hasat hazırlığındaki üreticileri tedirgin etti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Özgür Sağlam, görülen tırtıl türünün lahana yaprak güvesi ya da lahana güvesi olarak bilenen tür olduğunu belirterek, "Şu anda özellikle tarım il, ilçe müdürlükleriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda da üretim yani salgın anlamında bir durum yok ama üreticilerin yapmış olduğu tarla kontrollerinde, tarlaya traktörle girerek yapmış olduğu örneklemelerde tırtılları görmeleri mümkün" dedi.

Trakya'da ayçiçeğine alternatif olan çiftçinin 'sarı altın çiçek' olarak adlandırdığı, yeşile bürünen kanola tarlalarında son dönemde sıklıkla görülmeye başlanan tırtıl, tedirginliğe yol açtı. Üretici bir yandan haziran sonu itibarıyla hasat mesaisi için hazırlıklarını sürdürürken, olası tırtıl salgınına karşı da ilaçlama yapmaya başladı. Tekirdağ NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, kanolalarda görülen tırtılın 'lahana yaprak güvesi' olarak bilinen tür olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sağlam, "Kanolalarda şu anda tespit edilen ve görülen tırtıl türü lahana yaprak güvesi ya da lahana güvesi olarak bildiğimiz türdür. Bu lahanagillerde dönemsel olarak karşılaşılabildiğimiz tırtıllardan bir tanesi. Bu tırtıl yaklaşık 20-30 milimetre boyutlarında bir kelebek haline dönmekte. Oldukça küçük bir kelebek ama larva döneminde özellikle kanola yapraklarını yiyerek fotosentez anlamında bitkinin araçlarını etkisiz hale getirmekte, yaprakları yendiği zaman da bitki yeterli besini depolayamayabilmekte. Bu da ürün kaybına neden olabilmekte" dedi.

'SALGIN ANLAMINDA BİR DURUM YOK'

Söz konusu türle ilgili yapılan araştırmalarda, bir salgın durumuna rastlamadıklarını kaydeden Prof. Dr. Sağlam, "Şu anda özellikle tarım il, ilçe müdürlükleriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda da üretim yani salgın anlamında bir durum yok ama üreticilerin yapmış olduğu tarla kontrollerinde, tarlaya traktörle girerek yapmış olduğu örneklemelerde tırtılları görmeleri mümkün. Bu konuda zaten şu anda ilaçlamalarını da büyük oranda yapmış durumdalar" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA TIRTIL VARSA KİMYASAL İLAÇLAMA YAPILMALI'

Prof. Dr. Sağlam, lahana yaprak güvesi tırtılının ayçiçeği veya buğday için zararlı bir tür olmadığını belirterek, "Tırtıl özellikle lahanagillerde beslenen bir tırtıldır. Buğdayda ya da ayçiçeğinde zarar yapan bir tür değildir. Şu anda lahana yaprak güvesine karşı popülasyonun takip edilmesi lazım. Benim tarlamda ne kadar bulaşık, diye üreticinin örnekleme yapması lazım. Sonrasında eğer çok fazla tırtılla dönüm bazında ya da metrekare başında çok fazla tırtılla karşılaşıyorlarsa kimyasal ilaçlama yapılabilir. Burada da seçilen ilacın daha kısa ömürlü olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Zirai ilaç seçimine de dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Sağlam, "Şu anda yaprak biti ya da lahana yaprak güvesi anlamında ilaçlamalar, şu dönemde çoğu yapıldı. Özellikle kanolaların çiçeklenme döneminde yaprak biti mücadelesi, arılar için büyük bir risk oluşturmakta. Burada tabii ki yaprak bitti ilacı ya da lahana karşı kullanılan ilaçların seçimine dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çiçekli dönemde, arıların faal olduğu dönemde arıları doğrudan öldüren kontak etkili ilaçların atılmaması gerekmekte" ifadelerini kullandı.