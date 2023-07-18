İskenderun'da çocuklara göz taraması yapıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentteki 7-13 yaş aralığındaki çocuklara Sevgi ve Sağlık TIR'ında göz taraması yapıldı. Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, deprem bölgelerinde strese dayalı göz bozukluklarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi ile Genç Kızılay İl Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi kapsamında, Üsküdar Belediyesi Konteyner Kent'te yaşayan çocukların göz taraması için Sevgi ve Sağlık TIR'ı getirildi. Deprem bölgesindeki 11 kent için başlatılan projede, gönüllü hekimler tarafından çocuklara göz taraması yapıldı. Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, gözlerinde sorun bulunan çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edip hasta takibi yaptıklarını söyledi.

'750 ÇOCUĞUN GÖZ TARAMASINI YAPTIK'

Talep halinde yetişkinlerin de göz taramasını yaptıklarını anlatan Çağlı,Önceliğimiz çocuklar, akabinde yetişkinlerimizin de göz taramasından geçiriyoruz. Göz taramasını yaptığımız zaman çocuklarla alakalı psikososyal iyileşme adına oyun atölyeleri kurup yeteneklerini keşfetmeleri adına kendilerine saha desteği sunmaktayız. Bizler deprem bölgelerinde elde ettiğimiz verileri akademik bir çalışma ile uluslararası makalelerde yayınlanacak bir çalışma içerisindeyiz. Geçici çözümler yerine denenmiş kalıcı çözümler bulmaya hedefliyoruz. 2 günde yaklaşık 750 çocuğun göz taramasını yaptık dedi.

Deprem bölgesinde strese dayalı göz hastalıklarının çoğaldığını tespit ettiklerini dile getiren Çağlı, Burası deprem bölgesi olduğu için göz hastalıklarının strese dayalı gerçekleştiğini tespit ediyoruz. Biz bunları akademik yayınlarımız ile birlikte mutlaka bir sonuca ulaştırmaya çalışacağız. Diğer bölgedeki yapmış olduğumuz tarama sonuçları ile deprem bölgesindeki yaptığımız tarama sonuçları biraz daha travmatik strese dayalı göz bozukluklarıNA eriştiğimizi görebiliyoruz diye konuştu. (DHA)