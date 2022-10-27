İntörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı Sağlık Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorlar ve diş hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn doktorlar ve diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği haberi sosyal medya hesabında duyurdu. "ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILDI" Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım: Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık Fahrettin Koca Asgari Ücret Sağlık Ekonomi Güncel Haberler

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