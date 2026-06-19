Haberler

Hisarcık'ta ilk hastalıktan ari büyükbaş işletmesi için önemli adım

Hisarcık'ta ilk hastalıktan ari büyükbaş işletmesi için önemli adım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla ilk kez bir büyükbaş işletmesinde tüberkülin testi uygulandı. Test sonuçlarının uygun çıkması halinde işletme, hastalıktan ari işletme belgesi alacak.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvan varlığının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede ilk kez hastalıktan ari işletme belgesi almaya aday bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde tüberkülin testi uygulandı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bilal Gürdal ile Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin yürüttüğü çalışma kapsamında işletmedeki hayvanlar, büyükbaş hayvanlarda ekonomik kayıplara yol açabilen ve halk sağlığı açısından önem taşıyan sığır tüberkülozu yönünden kontrol altına alındı.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, hastalıktan ari işletmelerin hayvan sağlığı ve güvenilir gıda üretimi açısından önemli olduğunu belirterek, ilçede ilk kez bir işletmenin hastalıktan ari işletme statüsü kazanması için gerekli sürecin yürütüldüğünü ifade etti. Şen, bu gelişmenin yetiştiricilerin bilinçli üretim anlayışını ve hayvancılığa verdikleri önemi gösterdiğini vurgulayarak, ilçede ari işletme sayısını artırmayı, hayvancılığın verimliliğini ve rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Test sonuçlarının uygun bulunması ve diğer şartların tamamlanmasının ardından işletmenin hastalıktan ari işletme belgesi almaya hak kazanması bekleniyor.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını korumaya, üreticileri desteklemeye ve güvenilir hayvansal üretimi teşvik etmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı

Tartışılacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Muriqi'den sonra bir bomba daha! Kaptanla anlaşma yakın

Muriqi'den sonra bir bomba daha! Kaptanla anlaşma yakın
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın