Hepatit B ve C Virüsleri Hakkında Uyarı

Ankara'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, "Dünyada 400 milyon kişide Hepatit B virüsü olduğu ve yılda 750 binden fazla kişinin enfeksiyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Türkiye'de ise, Hepatit B virüsü taşıyan hasta sayısı yaklaşık 3,5 milyon, Hepatit C virüsü taşıyan kişi sayısı da 700 bin civarındadır. Dünya Sağlık Örgütü, tüm üye ülkelerin onayıyla eliminasyon programı geliştirdi. 2016-2030 yılları arasında vakaların yüzde 90 oranında engellenmesi, ölümlerin de yüzde 65 üzerinde azaltılması hedefleniyor" dedi.

Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tok, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tok, "Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri vardır. A ve E virüsleri daha çok gıda kaynaklı bulaşa sebep olmaktadır. Hepatit B ve C ise, daha çok ölümcül seyreden ve bulaşı kan, kan teması ve tıbbi cihazlar vasıtasıyla gerçekleşir. Anneden bebeğe doğum esnasında bulaş gerçekleşebilir ve cinsel yolla da bulaş söz konusudur. Hepatit D tek başına enfeksiyon gerçekleştiremiyor. Ancak kişide Hepatit B virüsü olması üzerine ya birlikte ya da üzerine eklenerek enfeksiyon oluşturuyor. Hepatit akut ve kronik şekilde seyreder. Sarılık hastaları akut seyrettiği zaman göz altlarında sararma, idrar renginde koyulaşma ya da camcı macunu dışkı ile hekime müracaat edebiliyor. Bu şekilde yapılan testlerde Hepatit hastalığının pozitif çıkması ve karaciğer değerlerinde anormallik gözlemlenmesi ile teşhis konulabilmektedir. Bazı kişiler vardır ki, hastalık asemptomatik seyreder. Hiçbir belirti olmamaktadır. Diğer bir grup ise, daha silik dediğimiz semptomlarla kronik yorgunluk, halsizlik, bazı kişilerde kaşıntı görülebilir. Sebebi belirlenemediği için testler esnasında bazılarında karaciğer enzimleri yüksek bulunur bazılarında bulunmaz. Genellikle Hepatit markerlarının pozitif bulunmasıyla teşhis konulabilmektedir" diye konuştu.

'ÇOĞU KİŞİ VİRÜSÜ TAŞIDIĞINI BİLMİYOR'

Çoğu kişinin hepatit virüsü taşıdığının farkında olmadığını belirten Doç. Dr. Tok, "Dünyada 400 milyon kişide Hepatit B virüsü olduğu ve yılda 750 binden fazla kişinin enfeksiyona bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bunlardan en tehlikeli olanlar B ve C virüsleridir. Her yıl 3 milyon civarında yeni vakalar gözlemlenmektedir. Bu kişilerin çoğu kendilerinin Hepatit virüsü taşıdığını bilmemektedir. Hepatit hastalıkları genellikle son dönemler haricinde asemptomatik seyretmektedir. Kişi bu virüsü aldığı zaman virüsü aldığına dair bir semptom olmadığı için bazen yıllar sonra başka bir nedenle yapılan test esnasında öğrenebilmektedir. Hepatit B, C ve diğer hepatit virüsleri de dahil olmak üzere farkındalık çok önemli. Her yıl yaklaşık 1 milyona aşkın insan Hepatit virüsünden hayatını kaybetmektedir. İnsanların birçoğu Hepatit hastası olduğunu bilmemektedir. Türkiye'de Hepatit B virüsü taşıyan hasta sayısı yaklaşık 3,5 milyon civarındadır. Hepatit C virüsü taşıyan kişi sayısı da 700 bin civarındadır" dedi.

'ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ İLE ÖLÜMÜ BÜYÜK ORANDA ENGELLEYEBİLMEKTEYİZ'

Hepatit B virüsüne karşı farkındalık geliştirmenin hastalığı önlemek adına oldukça önemli bir kriter olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tok, "Sadece farkındalık değil bununla birlikte Hepatit B virüsüne karşı aşı yaptırmak, Hepatit C virüsünün ise rutin taramalarının yapılması, risk gruplarını araştırılması ve bunun neticesinde erken teşhis ve tedavi ile ölümü büyük oranda engelleyebilmekteyiz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tüm üye ülkelerin onayıyla eliminasyon programı geliştirdi. 2016-2030 yılları arasında vakaların yüzde 90 oranında engellenmesi, ölümlerin de yüzde 65 üzerinde azaltılması hedef konarak bu programa başlandı. Artık Hepatit virüsüne karşı insanların farkındalık gösterip aşı olması ve tedavi yöntemleri yine erken test yapılması, korunma yöntemlerinin bilinmesi ve bütün bunlara rağmen hastalık varsa, tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla programın başarıya ulaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.