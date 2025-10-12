Göğüs Kanserini Yenen Nilda Kadam'a Destek Etkinliği

ZONGULDAK'ta Kozlu Belediyespor, Süper Amatör Lig açılış maçı öncesinde göğüs kanserini yenen Nilda Kadam için etkinlik düzenledi. Yüzlerce renkli balon Kozlu Şehir Stadyumu'ndan gökyüzüne bırakılırken, etkinlikten dolayı duygulanan Kadam, "Ben kanseri yendim ve herkese umut olmak için geldim. Bütün kadınların yanında olduğumu bildirmek için geldim." dedi.

Kentte yaşayan ve bir süredir göğüs kanseriyle mücadele eden Nilda Kadam (38) tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Kadam'ın kanseri yenmesi sebebiyle Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kozlu Belediyespor, Çaycuma Gelişimspor ile yapacağı lig açılış karşılaşmasından önce Kozlu Şehir Stadyumu'nda balon uçurma etkinliği düzenledi. Kadam'ın sağlığına kavuşmasını kutlamak için Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci ile kulüp yöneticileri, futbolcular ve Kadam'ın yakınları yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Oyuncular ise sahada 'Erken tanı hayat kurtarır' yazılı pankart açtı.

'BÜTÜN KADINLARA UMUT OLMAK İÇİN'

Kendisi için çok mutlu bir gün olduğunu ve duygulandığını belirten Nilda Kadam, "Ben kanseri yendim ve herkese umut olmak için geldim. Bütün kadınların yanında olduğumu bildirmek için geldim. Kızım, annem, babam; herkes benim yanımdaydı. Bazen çok korktum, bazen yenileceğimden gerçekten çok korktum ama kızım için hayatta kalmam gerektiğine inandım. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı, lütfen erkek arkadaşlarımızdan, eşlerinin meme kontrollerini yapmasını istemelerini ve hiçbir kadın meme kanserinden korkmaması gerektiğine inandığımı söylemek için buradayım. Her zaman yanınızdayım, bu balonlar 'umut balonlarımız.' Hep beraber uçurmak için buradayız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak ve bütün kadınlara umut olmak için bu balonları hep beraber uçuralım." dedi.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,