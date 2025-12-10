Haberler

Milyonları ilgilendiren düzenleme! Hastanelere ödenecek ücretler arttı

Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellere yüzde 10-55, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellere ise yüzde 10-85 arası oranlarda artış yapıldı. Artışla birlikte vatandaşların ödediği fark ücretlerinin azalması, özellikle özel hastanelerde daha düşük ek ücretlerin çıkması bekleniyor.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"110 MİLYAR LİRA İYİLEŞTİRME SAĞLADIK"

SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık.

"MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN IŞIKHAN DA MESAJ YAYIMLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk.

Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKAN EK ÜCRET AZALABİLİR

Devletin vatandaşın aldığı sağlık hizmetinin finansmanında hastanelere daha fazla ödeme yapacak olması vatandaşların cebine olumlu yansıyabilir. Artışla birlikte vatandaşların ödediği fark ücretlerinin azalması, özellikle özel hastanelerde daha düşük ek ücretlerin çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTutorial Pool TV:

50 yaşındayım. belki bir ev parası sigorta parası alınmıştır benden. bi defa bile hastaneye işim düşmedi. son günüm dahil düşmez.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Belediye suya zam yapınca yere göğe sığdıramayan aktrol ve partizanlar, sizi şu haberlerde de sahneye alalım!!!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Suriyelileri gondermeniz gerekiyor. Bankacilari, turizmcileri, kabzimallari, restaurantcilari, marketcileri, komisyonculari, avukatlari islah etmeniz gerekiyor. En basta vergileri dusurmeniz ve devlette rusvet alan herkesi engellemeniz, musluk basini birakmaniz ve hatta istifa etmeniz gerekiyor. Bunlari yaparsaniz enflasyon dusecek.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title