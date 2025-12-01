Haberler

Gaziantep'te OSB Hastanesi Hizmete Girdi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan 50 yatak kapasiteli OSB Hastanesi, 16 poliklinik ve çeşitli sağlık hizmetleri ile hizmete açıldı. Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, hastanenin bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, OSB içerisinde 12 bin 367 metrekarelik kapalı alana inşa edilen ve hizmete başlayan hastanede, 16 poliklinik, 3 diş polikliniği, 42 servis yatağı, 8 erişkin yoğun bakım yatağı, 3 ameliyat masası ve 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ünitesi odası, bilgisayarlı tomografi (BT), röntgen, ultrason, laboratuvar ve ağız-diş sağlığı hizmetleri de sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, Gaziantep'in sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşların sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu söyledi.

OSB Hastanesi'nin açılmasıyla hem acil durumlara daha hızlı müdahale edilebileceğini hem de günlük poliklinik hizmetlerinin daha verimli hale geleceğine değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Modern altyapısı ve deneyimli kadrosuyla bu tesis, bölge halkımıza güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunacak. Hastanenin yapımında emeği geçen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Hastanemizin Gaziantep'imize ve OSB çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Sağlık
