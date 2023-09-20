Edirne'de İshal Vakalarında Artış

Edirne'de son günlerde ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Ülgey, "Bu aralar sık olarak ishal vakalarına rastlamaktayız. Tam olarak salgın demesek de yaygın bir ishal vakası söz konusudur" dedi.

Edirne'de özel bir hastanede çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Ülgey, bugün yaptığı açıklamada, ishal vakalarından korunma yöntemlerine değindi. Hijyene vurgu yapan Ülgey, içme sularına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"YAYGIN BİR İSHAL VAKASI SÖZ KONUSUDUR"

Murat Ülgey, şunları söyledi:

"Bu aralar sık olarak ishal vakalarına rastlamaktayız. Tam olarak salgın demesek de yaygın bir ishal vakası söz konusudur. Burada önemli olan şey ağızdan alınan gıda ve içeceklerle bulaşlar söz konusudur. Özellikle sular, dondurulmuş gıdaların donmuşluğu bozulduktan sonra tekrar dondurulup kullanılması, kremalı gıdalar, özellikle de pasta ve dondurmanın yine uzun süre bekletilmesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bir de yiyeceklerin uzun süre dışarıda bekletildikten sonra tekrar ısıtılıp yenmesiyle de bu vakalar olabilmektedir. Özellikle sular konusunda çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Bazı vakalarda antibiyotik kullanımı sonrasında da ishal vakaları görülebilmektedir.

"TUVALETLERDEN DE BULUŞMASI SÖZ KONUSUDUR"

Tuvaletlerden de buluşması söz konusudur. İshal vakalarının olduğu evlerde tuvaletlerin iyi temizlenmemesi ya da tuvaletten çıktıktan sonra elimizin iyi yıkanmaması sonucunda bulaşıcılığı olan mikrobun elle gıdaları almak şekliyle ev içerisindeki diğer bireylere de bulaşabilmektedir. Birincisi mutlaka ellerimizi yemekten önce ve sonra, tuvalet çıkışlarında mutlaka iyice yıkamamız gerekiyor. İkincisi suların mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra kullanılması gerekiyor. Üçüncüsü çiğ sebze ve meyvelerin çok iyi yıkanması, mümkünse sirkeli suda bir süre bekletildikten sonra tüketilmesi önemli noktalardan birisidir. Yine pasta ve kremalı ürünlerin taze olduğuna iyice dikkat edilerek kullanılmasını tavsiye ediyoruz."