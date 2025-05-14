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Edirne'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı

Edirne'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başladı
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Edirne'de Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya ile vatandaşların boy ve kilo ölçümleri alınarak vücut kitle indeksi değerleri belirlendi. Sağlık ekipleri, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında bilgileri paylaştı.

Edirne'de, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri alınmaya başladı.

Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kentteki alışveriş merkezleri, halk pazarları ve Trakya Üniversitesi kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.

Toplum sağlığını korumak amacıyla yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi değerleri belirlendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan sağlık ekipleri, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında da bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
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